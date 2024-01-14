صعود جماعي لمؤشرات البورصة.. رأس المال السوقي يتجاوز 1.8 تريليون جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.10% عند مستوى 25800.86 نقطة، وسط مكاسب سوقية 22 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 2.28% عند مستوى 6091.16 نقطة.

أخبار البورصة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.97% عند مستوى 8646 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

22 مليار جنيه مكاسب سوقية

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 1.3 مليار جنيه عبر التداول على 461.2 مليون سهم، وجرى تنفيذ 61.828 ألف صفقة في بداية التداولات، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 22 مليار جنيه في بداية التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.802 تريليون جنيه، متجاوزا مستوى 1.8 تريليون جينه لأول مرة في تاريخه.

وارتفعت مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 3.6% منذ بداية العام الجديد 2024، إذ بدأت هذا العام عند مستوى 25 ألفا و501 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 25 ألفا و711 نقطة.