قطع المياه عن عدة قرى في ببا ببني سويف للصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الأحد، عن قطع مياه الشرب الثلاثاء المقبل، لمدة 12 ساعة، عن 5 قرى رئيسية وتوابعها، نظرًا للقيام بأعمال رفع كفاءة شبكة إمداد المياه بدائرة مركز ومدينة ببا.

أماكن قطع مياه الشرب عن قرى مركز ومدينة ببا

وقررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع مياه الشرب عن قرى طنسا بني مالو، قمبش، سدس، هلية، صفط راشين، بجانب شارع المستشفى ومنطقة فوريقة ببا، والأدوار العليا بمدينة ببا، إضافة إلى ضعف المياه بباقي المدينة.

مواعيد قطع مياه الشرب عن قرى مركز ومدينة ببا

ومن المقرر قطع المياه الثلاثاء 16 يناير الجاري، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 12 منتصف الليل، بسبب أعمال رفع كفاءة شبكة الإمداد بدائرة الوحدة المحلية، لضمان انتظام تقديم الخدمة.

تدبير سيارات مياه نقية

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية، تدبير لحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، موضحة وجود سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 أو الواتساب عبر الرقم 01211175827 حال وجود شكوى في هذا الشأن.