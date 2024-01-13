قطع المياه عن عدة مناطق في المنوفية للصيانة غدا

تقطع المياه غدا الأحد في عدة قرى ومدن وفقًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، للصيانة الدورية إذ حددت الشركة 27 منطقة للصيانة الدورية واتخاذ إجراءات غسيل المروقات وتطهير الخزانات خلال الفترة الصباحية لتطوير الخدمة.

أماكن قطع المياه غدا

وأوضحت مياه المنوفية أماكن قطع المياه غدا الأحد بالمنوفية بمناطق «بخاتي والبتانون وميت موسى وشبرا باص والناي وكفر الناي وشبين الكوم وتلا وزرقان والحلواني وأشمون وشوشاي وسبك الأحد وبرهم ومنوف وأبشيش والعتامنة وأبو سليطة وسمان وكفر الخضرة وبني عرب وبهتاى وأسطنها والباجور وشنشوز والشهداء وزاوية البقلي».

مواعيد قطع المياه غدا

وأفادت مياه المنوفية بأن مواعيد قطع المياه غدا الأحد خلال الفترة الصباحية تمتد لمدة 4 ساعات بداية من الساعة 10 صباحا بينما موعد عودة المياه غدا الساعة 2 ظهرا فور انتهاء أعمال الصيانة.

وأهابت مياه المنوفية بأماكن قطع المياه غدا الأحد بتوفير كمية مياه مناسبة لاحتياجاتهم فترة القطع خاصة أصحاب المحال الخدمية والمخابز والمستشفيات.