ناقد رياضي: فوز مصر في جميع مبارياتها السابقة مع موزمبيق فأل حسن

قال الناقد الرياضي محمد الصايغ، إن حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية تضمن الإشارة إلى التراث الأفريقي، حيث ضم عدد من المشاهد كمحاكاة للتراث بدولة كوت ديفوار، مشيدا بوجود الفنان المصري محمد رمضان وأدائه أغنية البطولة في حفل الافتتاح، كممثل عن مصر في هذا الحدث الرياضي الضخم.

مصر فازت بجميع المواجهات مع موزمبيق

وأضاف «الصايغ»، خلال حوار مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن كل اللاعبين في جاهزية كامل للمباراة القادمة، كاشف أنه جمع المنتخب الوطني مع فريق موزمبيق 5 مباريات فاز المنتخب المصري بهم جميعا، وهو ما يعد فألا حسنا.

مباراة اليوم تعد سهلة نسبيا مقارنة بمباراة غانا

وأشار الناقد الرياضي إلى أن منتخب مصر تاريخيا هو الأعلى والأفضل فنيًا من منتخب موزمبيق، مؤكدًا أن مباراة اليوم تعد سهلة نسبيا مقارنة بالمباراة التي تليها وهي مباراة المنتخب المصري ومنتخب غانا.