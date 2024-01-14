سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 14-1-2024

يبحث العديد من المواطنين عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري الذي يشهد استقرارا داخل البنوك المصرية منذ ختام تعاملات ديسمبر الماضي 2023، ولم يطرأ أي تغيير على أسعار العملات منذ فترة طويلة.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وأوضح البنك المركزي المصري أنّ سعر الدينار الكويتي يسجل اليوم 100.36 جنيه للشراء و100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ويبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 100.45 جينه للبيع و 99.44 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي في منتصف تعاملات الظهيرة داخل بنك مصر إلى 100.10 جنيه شراء أما سعر البيع فوصل إلى 100.39 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعن سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد داخل مصرف أبوظبي الإسلامي فوصل إلى 98.09 جنيه للشراء و100.74 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي في منتصف تعاملات اليوم الأحد داخل بنك الإسكندرية فبلغ 100.71 جنيه للبيع و97.04 جنيه للشراء.