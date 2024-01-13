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سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13-1-2024

كتب:

محمد سيف
06:29 ص | السبت 13 يناير 2024
الددينار الكويتي

الددينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13-1-2024 نحو 100.32 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 99.40 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري وفق المعلن على منصات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

 «الوطن» تنشر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13-1-2024، في بقية البنوك، حسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 13-1-2024، نحو 100.39 جنيه للبيع، و100.10 جنيه للشراء في بنك مصر، وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت: 100.10 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13-1-2024  في بنك القاهرة 100.73 جنيه للبيع، و99.73 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 100.71 للبيع و97.04 جنيه للشراء.

 

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