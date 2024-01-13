«تعليم شمال سيناء»: انتظام امتحانات صفوف النقل دون شكاوى

أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أن الامتحانات سارت اليوم بشكل طبيعي بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لجميع مراحل الصفوف الأولى للفصل الدراسي الأول لعام 2024.

وأضاف وكيل الوزارة في بيان اليوم، أن تلاميذ الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي أدوا امتحانات مادة الرياضيات، وكانت نسبة الحضور، الصف الرابع 95%، والخامس 97%، والسادس 95%.

مادة اللغة الإنجليزية والتربية الفنية

فيما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، امتحان مادة اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، وجاءت نسبة الحضور كالتالي: 95% لطلاب الصف الأول الإعدادي، ونسبة الحضور للصف الثاني 97%.

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية، وكانت نسبة الحضور 98%.

امتحانات التعليم الفني الثانوي

فيما أدت الصفوف الأولى للتعليم الفني الثانوي بمدارس شمال سيناء، امتحانات المواد الثقافية والفنية.

وجاءت نسبة حضور التلاميذ في التعليم الفني كالتالي:

التعليم الصناعي 95% ونسبة حضور التعليم الزراعي 89% ونسبة الحضور في التعليم التجاري 95% ونسبة الحضور في التعليم الفندقي 95%.

الأسئلة كانت واضحة

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء في بيان لها إلى أن الأسئلة كانت واضحة، ولم يتلقَ قسم المتابعة أي شكاوى بخصوص الامتحانات،، ولم يتم عمل أي من المحاضر، فيما لم تشهد الامتحانات أي حالات إعياء سواء للطلاب أو المدرسين والقائمين على سير الامتحانات.