حالة الطقس في شمال سيناء الآن.. غيوم كثيفة وانخفاض الحرارة 4 درجات

يشهد طقس محافظة شمال سيناء، الليلة، غيومًا كثيفة غطت سماء المنطقة، وبرودة شديدة على غالبية المناطق بالمحافظة، شملت: «العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح، ونخل والحسنة والقسيمة بوسط سيناء»، وفق بيان المرصد المناخي بمدينة العريش.

وتشهد المناطق الساحلية والصحراوية، هبوب رياح باردة محملة بالأتربة، أغلب ساعات الليل، فيما استعدت مجالس المدن بالمحافظة للطقس السيئ، عبر تنظيف بيارات الصرف الصحي، وغرف تصريف الأمطار.

انخفاض الحرارة ليلا 4 درجات

بدوره، أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان له، أنّ درجات الحرارة انخفضت عن ساعات الصباح، أكثر من 4 درجات، إذ سجلت أوقات المساء 16 درجة مئوية، وكانت في الصباح 20 درجة مئوية على جميع الأنحاء.

وأضاف أنّ هناك تقلبات مناخية كثيرة، طوال ساعات النهار والليل، واحتمالية تساقط أمطار على بعض المناطق الساعات القليلة المقبلة، محذرًا من تخفيف الملابس، أو فتح النوافذ أوقات الليل أو ترك الشرفات مفتوحة، مشيرًا إلى أنّ الساعات المقبلة ستشهد انخفاضًا آخر في درجات الحرارة.

تشكيل غرف طوارئ

جدير بالذكر، أنّ مجالس المدن بمحافظة شمال سيناء، شكلت غرف طوارئ لاستقبال شكاوى المواطنيين حال تساقط أمطار، أو حدوث أي مشكلات.