موعد تسليم أرقام الجلوس لطلاب الشهادة الإعدادية في الشرقية

تستقبل مدارس محافظة الشرقية، غدًا الأحد، طلاب الشهادة الإعدادية، لاستلام أرقام الجلوس، استعدادًا لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والمقرر انطلاقها السبت المقبل.

امتحانات الشهادة الإعدادية في الشرقية

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية لـ«الوطن»، إنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية التوجه للمدارس بدءًا من يوم الأحد لاستلام أرقام جلوس امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024.

وأشار المصدر إلى أن طلاب النقل الصفين الأول والثاني في المرحلة الإعدادية ما زالوا يؤدون امتحانات الترم الأول 2024، وتُجرى الاستعداد لأداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحانتهم بدءا من الأسبوع القادم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، كالتالي:

السبت 20 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء، ومدة الإجابة ساعتان ونصف، وتبدأ من الساعة 9: 11.30 صباحًا، ومادة التربية الدينية، ساعة ونصف، من الساعة 12: 1.30 ظهرًا.

الأحد 21 يناير: الجبر والإحصاء، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحًا، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ساعة ونصف، من الساعة 11.30: 12.30 ظهرًا.

الاثنين 22 يناير: اللغة الأجنبية، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحًا.

الثلاثاء 23 يناير: الهندسة، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحًا، ومادة التربية الفنية، ساعتان، من الساعة 11.30 : 1.30 ظهرًا.

الأربعاء 24 يناير: العلوم، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحًا.

الخميس 25 يناير: الدراسات الاجتماعية، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحًا.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الرياضية

السبت 20 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء، ساعتان ونصف، من الساعة 9: 11.30 صباحًا، ومادة التربية الدينية، ساعة ونصف، من الساعة 12 : 1.30 ظهرًا.

الأحد 21 يناير، الجبر والإحصاء، ساعتان، من الساعة 9: 11.00 صباحًا، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ساعة ونصف، من الساعة 11.30: 12.30 ظهرًا.

الاثنين 22 يناير: اللغة الأجنبية، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحًا.

الثلاثاء 23 يناير: الهندسة، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحًا، ومادة التربية الفنية، ساعتان، من الساعة 11.30 : 1.30 ظهرًا.

الأربعاء 24 يناير: العلوم، ساعتان، من الساعة 9 : 11.00 صباحًا.

الخميس 25 يناير: الدراسات الاجتماعية، ساعتان، من الساعة 9: 11.00 صباحًا.