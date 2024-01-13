بدء تسليم أرقام الجلوس لطلاب الشهادة الإعدادية في القليوبية غدا

تبدأ مدارس محافظة القليوبية، غدا الأحد، في استقبال طلاب الشهادة الإعدادية، لاستلام أرقام الجلوس تمهيدا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث من المقرر انطلاق الامتحانات وفقا للجداول المعلنة.

أمتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية ورقيا

وأعلنت مدارس المحافظة، وفق بيان صادر من مديرية التربية والتعليم، برئاسة سماح إبراهيم وكيل الوزارة بالقليوبية، أن طلاب الشهادة الإعدادية عليهم التوجه إلى المدارس اعتبارا من غد الأحد لاستلام أرقام جلوس امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول.

وأشارت «تعليم القليوبية» إلى أداء امتحانات الشهادة الإعدادية ورقيا، وتأجيل أداء الامتحانات بنظام البوكليت بسبب عدم انتهاء الاستعدادات الخاصة بتطبيق النظام الجديد، لحاجة النظام الجديد لتعديلات في المنظومة والمعلمين والطلاب، حتي تثمر التجربة وتكون فعاله وناجحة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

يذكر أنه من المقرر انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية التحريرية لمدارس العام والرياضي والرسمي للغات الأربعاء المقبل، الموافق 17 يناير الجاري، وتستمر حتى 24 من نفس الشهر، وفق الجدول التالي:

- الأربعاء 17 يناير.. اللغة العربية لمدة ساعتين، على أن يخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

- الخميس 18 يناير.. العلوم لمدة ساعتين، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- الأحد 21 يناير.. اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، والتربية الرياضية لمدة ساعة لطلاب المدارس الرياضية.

- الاثنين 22 يناير.. الهندسة لمدة ساعتين، والتربية الفنية لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 23 يناير.. الجبر والإحصاء، لمدة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

- الأربعاء 24 يناير.. الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.