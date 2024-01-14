مواسم دينية تجذب المواطنين لأداء مناسك العمرة.. أبرزها شهر رجب

قال محمد عابد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة تطلق أسماء رحلات العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، على بعض أسماء الأحداث الدينية التي حدثت خلالها، فهناك رحلة عمرة الإسراء والمعراج التي تنطلق خلال الأسبوع الأخير من شهر رجب الجاري والتي ترتبط بمعجزة الإسراء والمعراج التي حدثت للنبي محمد خلال أحد عامي 11 أو 12 من البعثة النبوية.

عمرة تحويل القبلة منتصف شعبان

وأضاف لـ«الوطن»، هناك أيضا رحلات عمرة منتصف شهر شعبان والتي يطلق عليها أيضا عمرة تحويل القبلة حيث شهد نصف شعبان حدث تحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى بفلسطين إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة ويرغب العديد من المواطنين في السفر للعمرة خلال تلك الرحلة خاصة أنها مرتبطة برفع صحيفة أعمال العباد كل عام، فضلا عن الدعاء المستجاب بها.

عمرة ختم القرآن

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أن هناك عمرة الـ 10 الأواخر من رمضان أو ما يطلق عليها عمرة ختم القرآن الكريم والتي يقبل عليها المواطنين بشكل كبير وذلك لرغبتهم في قضاء تلك الأيام المباركة في أداء مناسك العمره والتفرغ للعبادات وحضور ختام القرآن الكريم بالحرم المكي أو بالمسجد النبوي.

وأوضح أن هناك فروقات في أسعار برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، ففي الوقت الذي تكون الفوارق السعرية قليلة بين رجب وشعبان، فإن أسعار العمرة خلال رمضان تشهد ارتفاعا كبيرا يصل لذروته خلال الـ10 أيام الأخيرة من الشهر أو ما يطلق عليها برنامج عمرة ختم القرآن الكريم.