بدء تسويق وحدات حي «جاردن سيتي» في العاصمة الإدارية خلال يناير الجاري

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية انطلقت انطلاقة قوية ومناسبة تليق بتاريخ ومكانة مصر، وخلال الفترة المقبلة سنبدأ فى جنى ثمار الجهد المبذول على مدار السنوات الماضية في مختلف مجالات التنمية، مشيرا إلى بدء تسويق وحدات الحى السكني الخامس «جاردن سيتي» بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر يناير الجاري.

وذكر وزير الإسكان، خلال مشاركته فى احتفالية تسليم المرحلة الأولى من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر الجديدة توجد بها فرص لكل المصريين بمختلف شرائحهم ومستوياتهم، بجانب الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات وكل ربوع الدولة المصرية.

توفير مليون وحدة سكنية

وأكد «الجزار»، أن الدولة المصرية بذلت جهداً كبيراً فى توفير الوحدات السكنية للشباب ومحدودي الدخل، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم ويجرى تنفيذها لمحدودي الدخل مليون وحدة سكنية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان عملت على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتنفيذ وحدات محدوى الدخل بأعلى جودة.

توسيق وحدات الحي الخامس في العاصمة الإدارية

وأضاف وزير الإسكان، أنه بجانب توفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطى الدخل، عملت الدولة أيضا على تقديم نمط جديد من أنماط التنمية العمرانية، من خلال تنفيذ المشروعات العمرانية العملاقة، وفي مقدمتها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث نشهد اليوم التسليم الابتدائي للمرحلة الأولى من الأبراج فى هذا المشروع، وستتوالى التسليمات لباقي الأبراج خلال العام الجاري، كما سيتم قبل نهاية شهر يناير الجاري بدء تسويق وحدات الحى السكني الخامس «جاردن سيتي» بالعاصمة الإدارية الجديدة.