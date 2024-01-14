«الشعب الجمهوري» يشيد برفع الحصانة عن نائب: المصريون سواسيه

قالت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن البرلمان ملتزم دستوريا بمواجهه أي إخلال سواء كان من نائب أو رئيس لجنة وذلك من خلال رئيس المجلس واللجنة التشريعية بعد مراجعة أمور التفاصيل الوقائع والتأكد من عدم تعرض المتهم للظلم.

موظف تنفيذي أو تشريعي

وأوضحت عبد الحميد في تصريح لـ الوطن، أن أعضاء مجلس النواب يدعمون الحق وقرارات البرلمان اليوم برفع الحصانة عن أحد النواب وإحالة أخرى للجنة القيم تؤكد ذلك، وفي حالة الاحكام النهائية ضد أي من الأعضاء يتم اتخاذ اللازم، مجددة رفضها للفساد واتخاذ أي إجراء من شأنه أن يمنع فساد أي موظف تنفيذي أو تشريعي أو رقابي، فلا احد فوق القانون والجميع يعامل بشكل متساوي والكل مسؤول، ولابد من الضرب بيد من حديد ووجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد لا يتدخل في قراراتها إلا رئيس الدولة.

حزب الشعب الجمهوري

وتابعت عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري «نأمل أن تنتهى مشكلة الثغرات أو القرارات الروتينة التى تحول دون معاقبة المخطئ بشكل فوري فمن أمن العقاب أساء الأدب»، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يواجه الفساد من وقت مبكر ونسأل الله له العون والسداد، الرقابة مهمة ومطلوبة، ونأمل في قرارات جديدة تمكن من معاقبة أى مظاهر للفساد.