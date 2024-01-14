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«الخارجية الصينية»: القاهرة وبكين تشهدان عهدا ذهبيا في علاقات البلدين

كتب:

هاجر عمر
01:54 م | الأحد 14 يناير 2024
وانج يي وزير خارجية الصين الشعبية

وانج يي وزير خارجية الصين الشعبية

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يواصل قيادة الأمة المصرية لتحقيق مزيد من الإنجازات لصالح وطنه، لافتا إلى أنّ العام الجاري يصادف الذكرى العاشرة لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر.

وأضاف وزير الخارجية الصيني، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع سامح شكري، وزير الخارجية، أنّه على مدى عقد من الزمان بقيادة الرئيسين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شيء جين بينغ، فتحت البلدان عهدا ذهبيا لتطور العلاقات الثنائية.

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بقلم هاجر عمر