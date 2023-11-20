وزير الخارجية الصيني: ندعم الدعوة الصادرة عن قمة الرياض لحل الدولتين

قال وزير خارجية الصين، إنّ بلاده تدعم الدعوة الصادرة عن قمة الرياض لحل الدولتين، مشددًا على ضرورة أخذ تدابير فعالة لوقف كارثة غزة الإنسانية، وذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

كان وزير الخارجية المصري قد صرح، قبل قليل، بأن تعطيل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة ممنهج، مؤكدًا أنّ القاهرة تبذل كل جهد لإدخال المساعدات لغزة.

وأشار إلى أن دول كبرى تعطي غطاء لعدوان إسرائيل الحالي، منوهًا بتطلع مصر لدور القوى العظمى في وقف الحرب على غزة.

تهجير الفلسطينيين يهدد السلم في المنطقة

وأضاف سامح شكري وزير الخارجية، إنّ تهجير الفلسطينيين يهدد السلم في المنطقة، لافتا إلى أنّ الموقف المصري والعربي ضد التهجير، مشيرا إلى أنّ حماية الشرعية الدولية مسؤولية مجلس الأمن، مؤكدا بذل الجهود كافة لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ولفت وزير الخارجية، إلى أنّ تعطيل إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة ممنهج، متابعا: «نتطلع لدور القوى العظمى في وقف الحرب على غزة، وهناك دول كبرى تغطي غطاء للعدوان الإسرائيلي الحالي».