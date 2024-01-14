بدء تلقي طلبات ترخيص «16 ميكروباص أجرة» في المركز التكنولوجي بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن بدء تلقي طلبات ترخيص 16 سيارة أجرة ميكروباص تعمل بالغاز الطبيعي بالمركز التكنولوجي التابع لمدينة المنيا، ابتداءً من اليوم 14 يناير 2024 ولمدة 15 يوما، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي في اجتماعه الأخير على طرح ترخيص 16 سيارة ميكروباص (14 راكباً) لخدمة أهالي مدينة المنيا الجديدة ومنطقة الامتداد.

تيسير إجراءات التراخيص

من جانبه، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، صباح اليوم، انتظام سير العمل في أول أيام التقديم بالمركز التكنولوجي بمدينة المنيا، موجها بالتيسير على المواطنين المتقدمين وتيسير الإجراءات أمامهم مع التأكيد على حسن المعاملة، مشيراً إلى أن شروط التقدم للحصول على الترخيص تتضمن أن تكون السيارة موديل 2022 وما بعده وباللون الأصفر، وألا يكون المتقدم يعمل بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وألا يقل سنه عند فتح باب التقديم عن 21 عاما وألا يزيد عن 50 عاما، وأن تكون الأولوية لقبول طلب الترخيص لمن يثبت إقامته بمدينة المنيا الجديدة لفترة لا تقل عن ستة أشهر سابقة على تاريخ فتح باب تقديم الطلبات، مع إحضار «برنت تأمينات حكومية - برنت تأمين قطاع عام وقطاع الأعمال».

دعم منظومة النقل الداخلي بالمدينة

ومن الجدير بالذكر، أن السيارات التي سيتم ترخيصها ستعمل بالخطوط المعتمدة بجهاز مدينة المنيا الجديدة ومنطقة الامتداد (خط 2 ابني بيتك المنطقة الثانية 3 سيارات - خط 3 حي الزهراء 5 سيارات - خط 4 حي النوادي عدد 3 سيارات - خط 5 حي القرنفل والإسكان الاجتماعي 5 سيارات)، وذلك لدعم منظومة النقل الداخلي بالمدينة والتوسع العمراني وخدمة سكان المنيا الجديدة ومنطقة الامتداد.