تحصين 642 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

قال اللواء إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، إنه تم تحصين أكثر من 642 ألف رأس ماشية في الأسبوع الثامن للحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

تحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن 180 لجنة خلال الأسبوع الثامن من الحملة قامت بتحصين 642 ألفا و32 رأس ماشية بين تحصين 324 ألفا و335 رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و317 ألفا و697 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل 14277 رأس ماشية.

أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد 5642 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية.