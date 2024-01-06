تحصين 124 ألفا و456 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في بني سويف

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، تحصين نحو 124 ألف و456 رأس ماشية، ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية بوزارة الزراعة.

حملة قومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

وأكد الدكتور أحمد عبد العليم مدير مديرية الطب البيطري في بني سويف، في بيان، تواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

تحصين 124 ألفا و456 رأس ماشية في بني سويف

وقال مدير مديرية الطب البيطري في بني سويف، إن إجمالي الحيوانات التي تحصنت، وصل إلى 124 ألفا و456 رأس ماشية، بينها 109 آلاف و944 رأسا من الأبقار، و12 ألفا و460 رأسا من الجاموس، و2052 رأسا من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل في الحملة 19 نوفمبر الماضي.