تحصين 77 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالفيوم

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، الانتهاء من تحصين قرابة 77 ألف رأس ماشية بمختلف أرجاء المحافظة، خلال شهر ديسمبر المُنصرم، فضلًا عن عقد 325 ندوة وحملة توعوية مختلفة للمزارعين وصغار المربين، وذلك ضمن جهود الدولة في الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري، وزيادة إنتاجيتها، وتحسين سلالاتها، وحمايتها من الأمراض الوبائية.

وتابع الدكتور أحمد الأنصارين محافظ الفيوم، جهود مديرية الطب البيطري خلال شهر ديسمبر الماضي، والتي استعرضها تقرير الدكتور زين العابدين مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، مُشيدًا بالجهود المبذولة من العاملين في مديرية الطب البيطري، ووحداتها البيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد.

تسجيل وترقيم 4196 حيوانًا

وكشف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، إلى قيام المديرية بعدة أنشطة وفاعليات خلال شهر ديسمبر المُنصرم، موضحةً إنّ إدارة المجازر والصحة العامة بتوقيع الكشف على اللحوم والدواجن داخل المنشآت الحكومية بالمحافظة، بإجمالي 3092 كيلو جرام، فضلًا عن توقيع الكشف الطبي البيطري على عدد 3431 حيوانًا، وإجراءات التأمين لـ 1879 حيوانًا، وتسجيل وترقيم 4196 حيوانًا، واستخراج 5691 بطاقة.

تحصين قرابة 77 ألف رأس ماشية

وأشار إلى أنّ إدارة الطب الوقائي استمرت في تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، إذ بلغ إجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها 76719 حيوانًا، كما تم تحصين عدد 2898 رأسًا من الأبقار والجاموس بلقاح النيموباك، وتحصين 510 حيوانًا ضد مرض الجلد العقدي، و703 حيوانًا ضد جدري الماشية وجدري الضأن.

علاج نحو 16 ألف طائر

وأضاف، أنّ إدارة الدواجن قامت بعلاج 15655 طائر، فيما تمكنت إدارة الإرشاد بالتعاون مع الوحدات المحلية، من تنظيم 325 ندوة، والعديد من حملات التوعية والإرشاد للمواطنين حول أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية.

حملات مكثفة على منافذ البيع

وبيّنّ إنّه تنفيذًا لتوجيهات محافظ الفيوم، شنت مديرية الطب البيطري حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية.

وتمكنت إدارة المجازر والصحة العامة من ضبط 256 كجم من اللحوم صالحة للاستهلاك، وتم ذبحها خارج المجازر، و328 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما جرى توقيع الكشف على اللحوم والدواجن المعروضة بمنافذ البيع المدعمة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والكشف على اللحوم والدواجن الواردة إلى المحافظة في سيارات متنقلة، إضافة إلى مذبوحات الحيوانات الكبيرة التي بلغت 1522 رأسًا، ومذبوحات الدواجن التي بلغت 338 ألف و125 طائرًا.