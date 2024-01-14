وزير الخارجية الصيني: توافقت مع نظيري المصري على تعميق الثقة المتبادلة بين بلدينا

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إنّ العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين بقيادة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينغ، تؤكد وجود ثقة تامة في الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وأنّ العلاقات مقبلة على عهد أكثر إشراقا بالمستقبل.

وأضاف وزير الخارجية الصيني خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع سامح شكري، وزير الخارجية، أنّه أجرى مباحثات مثمرة مع وزير الخارجية المصري، وجرى التوصل إلى توافق واسع النطاق، والتوافق على ضرورة تعميق الثقة المتبادلة على الصعيد الاستراتيجي باستمرار للدفاع عن المصالح الحيوية للطرف الآخر.