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وزير خارجية الصين: توقيع برنامج تنفيذي للشراكة الاستراتيجية مع مصر

كتب:

هاجر عمر
02:07 م | الأحد 14 يناير 2024
وانج يي وزير الخارجية الصيني

وانج يي وزير الخارجية الصيني

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إنّه وقّع اليوم على برنامج تنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر لـ5 سنوات مقبلة، لافتا إلى حرص بلاده على تنفيذ ما ورد في البرنامج.  

وأضاف وزير الخارجية الصيني، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع سامح شكري، وزير الخارجية، أنّ الصين تسعى إلى تعميق التعاون العملي مع مصر في جميع المجالات، مشيرا إلى أنّ الصين تسعى لمواصلة دعم مصر في البناء الاقتصادي والاجتماعي.

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