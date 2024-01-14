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وزير خارجية الصين: سعيد بزيارة القاهرة.. ومن يشرب مياه النيل يعود إلى مصر

كتب:

هاجر عمر
01:44 م | الأحد 14 يناير 2024
وانج يي وزير خارجية الصين الشعبية

وانج يي وزير خارجية الصين الشعبية

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إنّ الدبلوماسية الصينية لديها تقليد بزيارة وزير الخارجية الصيني إلى أفريقيا مطلع كل عام، وهذا التقليد استمر على مدار 34 عاما، ما يعكس الصداقة العميقة بين الصين وأفريقيا.

وأضاف وزير الخارجية الصيني خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع سامح شكري، وزير الخارجية، أنّ التعاون مع أفريقيا يؤكد للعالم وقوف الصين إلى الأبد مع العالم النامي، معربا عن سعادته البالغة باختيار مصر كمحطة أولى لزيارة أفريقيا.

واستشهد الوزير الصيني بالمثل الشعبي المصري القائل، إنّ الفرد الذي يشرب من مياه النيل يجب أن يعود إلى مصر مرة أخرى.

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