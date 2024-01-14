«الشعب الجمهوري» يعقد مؤتمره التنظيمي الأول في 2024 ويكرم قياداته

نظم حزب الشعب الجمهوري، المؤتمر التنظيمي الأول لعام 2024، تحت شعار «نقدر مع بعض هنكمل».

وجاء على هامش المؤتمر، بحضور المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، تكريم النائب محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحزب.

تكريم الممثل القانوني للحملة الانتخابية

كما تم تكريم النائب إيهاب رمزي الممثل القانوني للحملة الانتخابية، إضافة إلى أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، والهيئة الاستشارية للحزب، وأيضًا منسقي الحملة بالمحافظات، ورؤساء غرف العمليات، فضلًا عن عددٍ من أعضاء الأمانة العامة وشباب الأمانة المركزية.