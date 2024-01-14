إطلاق حملة «ستر ودفا وإطعام» لتوزيع البطاطين على غير القادرين بسوهاج

أطلقت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، حملة «ستر ودفا وإطعام» التي تستهدف توزيع الآلاف من الألحفة والبطاطين على غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز محافظة سوهاج، لمجابهة فصل الشتاء.

تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر غير القادرة

يأتي ذلك في اطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة سوهاج، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الحملة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأوضح أن توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين في القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان في سوهاج برعاية اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين

وأشار إلى أنه من خلال «ستر ودفا» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع لحملة ستر ودفا وإطعام بالمشاركة في توفير 2 بطانية بتكلفة 240 جنيه، أو 3 بطانيات بـ360 جنيها، أو توفير 2 بطانية ولحاف بـ455 جنيها، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين.