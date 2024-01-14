كل ما تريد معرفته عن قانون ضرائب الدخل الجديد.. كم حد الإعفاء؟

تقترب مصلحة الضرائب من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، والذي سيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.

زيادة حد الإعفاء الضريبي على ضريبة الدخل

وكان مجلس النواب، قد وافق خلال نوفمبر الماضي، على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والذي نص على زيادة حد الإعفاء الضريبي على ضريبة الدخل إلى 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه.

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، ملامح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل.

تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات

تقدم مصلحة الضرائب المصرية، كافة التيسيرات للممولين، وتوفر المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023، تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023 ومنظورة أمام أي من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات، ويمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه.

ملامح مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل

- منح حافز استثمار، تتراوح نسبته من 33% إلى 55%، من الضريبة المستحقة على أرباح مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية.

- إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج، بهدف استخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج.

- إخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر صفر.

- إعفاء الأنشطة الصناعية الاستراتيجية من الضرائب لمدة 5 سنوات، لتقليل الأعباء عن الممولين.

المستفيدين من القانون

ويستفيد من القانون الجديد، العاملين بالقطاع العام والخاص، حيث يتم إعفاء الدخول التي تبدأ من 45000 جنيه سنويًا، وتحسب الضريبة على ما يزيد ن الحد الأدنى من الدخل.