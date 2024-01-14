«تموين الشرقية» تضبط 150 جوال دقيق مجهول المصدر

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة بنطاق إدارة تموين أبو كبير، برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، أسفرت عن ضبط 150 جوال دقيق فاخر بدون فواتير ومجهول المصدر، وتحرير محاضر جنح ضد مالك سوبر ماركت بكفر السواقي لعدم الإعلان عن أسعار السلع.

وقال محمد عبد الرحمن مدير إدارة تموين أبو كبير، إن الحملة أسفرت عن ضبط 150 جوال دقيق فاخر بدون فواتير ومجهول المصدر بحوزة مواطن بصان الحجر، كما تم تحرير محضر جنح ضد مالك سوبر ماركت بكفر السواقي لعدم الإعلان عن أسعار السلع، ومحضر ضد مالك سوبر ماركت آخر بكفر السواقي بنفس المخالفة.

وأكد محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بمحافظة الشرقية، على استمرار الحملات الرقابية الدورية على الأسواق التجارية والتموينية، لضبط المخالفات ومنع احتكار السلع.