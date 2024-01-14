نصيب الفرد من التموين لشهر يناير 2024.. هل هناك صرف إضافي للسكر؟

أعلنت وزارة التموين صرف السلع التموينية بانتظام لجميع حاملي البطاقات التموينية، والبالغ عددهم 23 مليون بطاقة، والمقيد عليها 64 ميلون فرد يستحقون السلع التموينية المدعمة شهريا.

نصيب الفرد من التموين لشهر يناير 2024

ويبلغ نصيب الفرد من التموين لشهر يناير، والذي يستمر صرف المقررات التموينية له حتى نهاية الشهر، كالتالي:

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

- صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته، وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر على للبطاقة الواحدة.

صرف السكر الحر إضافيا على البطاقات

ويستحق أصحاب البطاقات التموينية نسبة من السكر الحر إضافيا على السكر المدعم، وفقا للكمية التي حددها قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بأن تصرف كل بطاقة تموينية يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد كيس سكر حر واحدا بسعر 27 جنيها، فيما تصرف البطاقة المدرج عليها 4 أفراد أو أكثر عدد 2 كيس من السكر الحر.