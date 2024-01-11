حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة ونقلها إلى مصانع التدوير بالدقهلية

شنت رئاسة مراكز ومدن محافظة الدقهلية حملات مكبرة في قطاع النظافة ورفع المخلفات الصلبة والنفايات بواسطة معدات وسيارات كبيرة ونقلها إلى مصانع التدوير للحفاظ على مظهر المدن في نطاق المحافظة والارتقاء بمعالمها واستهداف الشوارع والميادين الرئيسية ومداخل المدن تلبية لاحتياجات المواطنين والحفاظ على صحتهم من مسببات الأمراض والتلوث.

حملات لرفع المخلفات ونقلها إلى مصنع التدوير بالدقهلية

وبحسب البيان قالت سيد النخيلي، رئيس مجلس تمي الأمديد، تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء للارتقاء بمظهر المدن الحضاري جرى شن حملات بشكل مكثف منذ الصباح الباكر في قطاع النظافة من أجل تلبية لمطالب المواطنين وتحسين الصورة البصرية وجرى رفع 65 طن من تجمعات القمامة وقص الأشجار والأتربة

وتابع حاتم قابيل، رئيس مجلس مدينة أجا، هناك متابعة يومية في ملف النظافة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، والاهتمام بالميادين والطرق العامة ، ورفع مخلفات الأتربة أول بأول ، ورفع كفاءة النظافة العامة من خلال رفع القمامة والمخلفات إلى المقلب الرئيسى ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والتواصل مع المواطنين وجرى رفع 100 طن من المخلفات.

رفع 67 ألف طن من المخلفات

وأكد أحمد عبد العظيم رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، جرى رفع 67 ألف طن من المخلفات وتم توريدها إلى مصنع التدوير بالمدينة والتخلص من القمامة والأتربة بطرق آمنة حفاظا على الهواء من التلوث حرصا على سلامة المواطنين وتوفير بيئة نظيفة