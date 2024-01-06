إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، ورصد المخالفات وتنفيذ الإجراءات القانونية في حال وقوعها، وإزالة المباني المخالفة على حساب المخالفين، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية والتي أسفرت عن إزالة 4 حالات تعد.

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

وأكد اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان، إزالة عدد من المباني المخالفة في حملة مكبرة شنتها رئاسة مجلس المدينة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية بالتنسيق مع المحافظة وكافة الجهات المعنية حيث أسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعد تم إزالة مبنى على مساحة 85 متر في قرية كوم النوم، وإيقاف أعمال مخالفة بالتعدي على الأراضي الزراعية في قرية ميت الفرماوي وإزالة حالتين تعد في قرية كفر الشيخ هلال كلاهما على مساحة 120 متر مربع وتم إزالتها على الفور وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

تطهير الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة من التعديات

وشدد رئيس مجلس مدينة ميت غمر، على تطهير الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة من التعديات المخالفة والتصدي للمخالفين بكل حسم وحزم، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية في حال رصد مخالفات حفاظا على الرقعة الزراعية.