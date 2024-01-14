مجلس الدولة يصدر فتوى بشأن إعفاء نخالة التموين من ضريبة القيمة المضافة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى انتهت فيها لحفظ نزاع بين شركات المطاحن التموينية ومصلحة الضرائب بخصوص، إعفاء عمولة بيع النخالة الخشنة التي تحصل عليها شركات المطاحن التموينية من الضريبة على القيمة المضافة.

بداية النزاع

قالت الجمعية في فتواها، إنها ارتأت لدى عرض الموضوع عليها بجلسة 8/3/2023 أنه يلزم لدراسته وإبداء الرأي فيه موافاتها ببعض البيانات والمستندات، والتي طلبها المكتب الفني للجمعية العمومية.

وأضافت، وجرى استعجالها بيد أن وزارة التموين نكلت عن موافاة الجمعية العمومية بالبيانات والمستندات المطلوبة، الأمر الذي يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية، مما يتعين معه حفظه.

فتوى سابقة للجمعية

وأشارت الجمعية، إلى أنها سبق أن انتهت في فتوى سابقة إلى عدم خضوع خدمة توزيع النخالة الخشنة للضريبة على القيمة المضافة، والتي قدمتها شركتان تعملان لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.