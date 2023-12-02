بدء الجمعية العمومية بنادي العبور الرياضي.. مناقشة ميزانية ومشروعات جديدة

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم السبت، فعاليات انعقاد الجمعية العمومية بنادي العبور الرياضي، يرافقه الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، وصبحي الشعراوي مدير إدارة الهيئات بالمديرية، وهاني أبوالسعود مدير إدارة شباب الخانكة.

جدول أعمال الجمعية العمومية

ويتضمن جدول اعمال انعقاد الجمعية العمومية ، التصديق على محضر الاجتماع السابق ، عرض تقرير عن مجمل الأعمال المنفذة خلال العام السابق، النظر فى تقرير مراقب الحسابات واعتماد الميزانية والحساب الختامى والنظر فى طرح مساحة لإنشاء فندق وملاعب بادل تنس وجيم وانشاء شركة مساهمة للخدمات الرياضية والنظر فى قيمة الاشتراكات وقبول عضوية جديدة ، ويضم نادى العبور 16921 عضو ممن لهم حق الحضور والتصوير فى الجمعية العمومية من أصل 22400 من العضوية العاملة.

طفرة كبيرة على جميع الأصعده

ويشهد نادى العبور طفرة كبيرة على جميع الأصعده، سواء الإنشائية او الرياضية، وملاعب متعددة لمختلف الألعاب الرياضية وصالات الأنشطة وحمام سباحة اوليمبي وحمام سباحة ترفيهى ومناطق خدمات وكافيتريات ومطاعم وحدائق للأطفال ومناطق للألعاب ولاند سكيب، وشهد اليوم إقبالا كبيرا من الأعضاء لحضور الجمعية العمومية ومناقشة جدول الأعمال.