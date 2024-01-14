شباب الوسطي بأسيوط قبل مباراة مصر وموزمبيق: «أبوجبل قدوتنا وهنرجع بالكأس»

عبر شباب قرية الواسطي التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، مسقط رأس اللاعب محمد أبو جبل، حارس مرمي منتخب مصر، عن دعمهم للمنتخب المصري في أولي مبارياته مع موزمبيق، ببطولة أمم أفريقيا، متمنين فوز المنتخب وعودته بكاس أمم أفريقيا متخذين اللاعب أبو جبل قدوة لهم.

تمنيات بفوز مصر بكأس أمم أفريقيا

تجمع شباب القرية بمركز شباب الواسطي، لدعم ابن قريتهم حارس مرمي المنتخب، متمنين له التوفيق في المباريات القادمة، وعودته بالكأس لمصر.

وقال علي صلاح، من جيران الكابتن أبوجبل، لـ«الوطن» إن جميع شباب القرية يتخذون محمد أبو جبل قدوه لهم، ما جعل القرية بها أكثر من شاب حاليًا يلعب في نوادي في الدوري الممتاز، بسبب الصورة الحسنه التي خلقها أبوجبل لأهالي قريته.

وأضاف إمام علي حسن، شاب آخر من أهالي القرية، أن اللاعب أبوجبل كان يتمرن معهم في مركز شباب الواسطي باستمرار، وأنه لاعب مجتهد ورفع رأس مصر في المباريات الماضية للمنتخب، وأنه منذ الصغر وهو يتميز بالقوة والإصرار والعزيمة، ومن هذا المركز التحق بالنوادي التي منها تم اختياره حارس مرمي المنتخب المصري: «إن شاء الله هيرجع بالكأس لأن جميع لاعيبة المنتخب رجالة وقد المسئولية».