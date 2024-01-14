الشهابي: قرار رفع الحصانة عن أحد النواب يؤكد جدية المجلس في محاربة الفساد

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن أحد أعضائه بسسب تورطه في قضية فساد، تؤكد أن لا أحد فوق القانون، وأن عضوية مجلس النواب تكليف وليست تشريف.

الحرب على الفساد

وأوضح ناجي الشهابي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «سي بي سي إكسترا»، أن الدولة المصرية عمدت خلال الفترة الماضية على دعم الأدوات الرقابية، والضرب بيد من حديد على ملفات الفساد، من خلال توسيع صلاحيات الجهات المعنية بهذا الصدد، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في الكشف عن الفاسدين.

رئيس حزب الجيل

وتابع الشهابي: «قرار مجلس النواب الذي اتخذ برفع الحصانة عن أحد أعضائه، يؤكد جدية الدولة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقت خلال الفترة الماضية للقضاء على كل أنواع الفساد التي تعرقل ألية عمل الجهاز الإداري بالدولة».