قنوات مجانية تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2023

تنتظر الجماهير نشر قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار، وتفتح أبوابها بداية من الغد، وسط سعي المنتخبات الأفريقية المختلفة تحقيق أحلامها بالتتويج باللقب الأفريقي الأقوى للمنتخبات الأفريقية.

وستكون مجموعة من قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 متاحة للجماهير عبر موقع «الوطن سبورت» الذي يشارك في البطولة.

قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2023

وسيكون هناك 10 قنوات مفتوحة مجانية ناقلة قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2023، يمكن لمتابعي وعشاق الكرة الأفريقية مشاهدة المباراة من خلالها، وهي كالتالي:

1- قناة 5Gold عبر قمر Amos 4W تردد 11551

2- قناة TV 8.5 HD عبر قمر Turksat 42E تردد 12356

3- قناة Max sport عبر قمر Hellasat 39E تردد 11595

4- قناة 5Plus HD عبر قمر Amos 4W تردد 10969

5- قناة 5Live HD عبر قمر Amos 4W تردد 10840

6- قناة Max sport عبر قمر Bulgariasat 1.9E تردد 12418

7- قناة Sport TV عبر قمر Hispasat 30w تردد 12207

8- قناة 5Sport hd عبر قمر Amos 4W تردد 11103

9- قناة ziggo sport HD عبر قمر Astra 23E تردد 12129

10- قناة 5Stars HD عبر قمر Amos 4W تردد 11430

مجموعات كأس الأمم الأفريقية

ويشارك المنتخب المصري ضمن البطولة وسط هدف واحد هو حصد اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، في ظل تواجده في المجموعة الثانية برفقة غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

وستكون مجموعات كأس الأمم الأفريقية كما يلي:-

المجموعة الأولى: كوت ديفوار ونيجيريا وغينيا بيساو وغينيا الأستوائية.

المجموعة الثانية: مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر وأنجولا وبوركينا فاسو وموريتانيا.

المجموعة الخامسة: مالي وناميبيا جنوب أفريقيا وتونس.

المجموعة السادسة: المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا.