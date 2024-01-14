وزير خارجية الصين: حريصون على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات

أكد وانج يي، وزير الخارجية الصيني، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، بما في ذلك القضايا الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أهمية مصر كدولة محورية في المنطقة.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري، أن الصين ستستضيف الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري للتعاون الصيني العربي والدورة الجديدة للمنتدى الصيني الأفريقي. وأشار إلى أن الصين تتطلع إلى التنسيق والتعاون مع مصر لتعزيز التعاون الصيني العربي والأفريقي إلى مستويات جديدة، ووضع نموذج جديد لهذا التعاون.