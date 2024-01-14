«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية في قرية منبال بمركز مطاي غدا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءًا من غد الاثنين، قافلة طبية علاجية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية منبال بمركز مطاي على مدار يومين متتاليين 15 و16 يناير الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف الوصول إلى جميع المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين.

وأضاف أن القافلة ستستهدف الكشف علي جميع المترددين من أهالي قرية منبال، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، وصرف العلاج لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال العلاج إلى المستشفيات، حيث دعا وكيل الوزارة المواطنين إلى التوجه إلى القافلة الطبية لتلقي الخدمات الطبية اللازمة لهم بالمجان.