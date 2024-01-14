عادات وطقوس أهالي المنيا في شهر رجب.. خبز «البتاو» وزيارة الأضرحة

تستقبل محافظة المنيا شهر رجب بعديد من العادات والتقاليد الأصيلة المرتبطة بإعداد المأكولات الشعبية، والتي تعكس الحفاظ على التراث المصري الأصيل خاصة في الأشهر الحرم.

الحرص زيارة المساجد والزوايا

وقال محمد صادق عبد السميع، 81 عاما، من أبناء قرية زهرة في محافظة المنيا، إن من أبرز العادات المتوارثة في شهر رجب، خاصة في الريف، الحرص على زيارة المساجد والزوايا الدينية، ومنها مسجد العارف بالله الشيخ أحمد الفولي في مدينة المنيا، حيث يقوم الأهالي، لاسيما كبار السن منهم، بزيارة المساجد والزوايا الدينية في أول أيام رجب، وذلك للتبرك بدخول هذا الشهر الكريم، كما تقام في المساجد حلقات الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

التصدق على الفقراء والمحتاجين

وأضاف، أحمد علي، 43 عاما، موظف، أن التصدق على الفقراء والمحتاجين وصيام يومي الاثنين والخميس، من أبرز العادات المتبعة في شهر رجب، حيث يحرص كثير من الأهالي في محافظة المنيا على التصدق على الفقراء والمحتاجين في أول أيام شهر رجب، وذلك إيمانًا منهم بفضل الصدقة في هذا الشهر الكريم.

وقالت سناء موهوب، ربة منزل، من أبناء المنيا، إن إعداد الأطعمة والمأكولات الخاصة بشهر رجب تحرص عليه معظم الأسر في محافظة المنيا، حيث يتم إعداد الأطعمة والمأكولات الخاصة بشهر رجب، ومنها صناعة العيش البتاو والفطير المشلتت، كما يتم تبادل الهدايا بين الأهل والأصدقاء في هذا الشهر.

وتعد هذه العادات والتقاليد من أهم مظاهر الاحتفال بشهر رجب في محافظة المنيا، والتي تعكس عمق الثقافة الدينية والاجتماعية للمحافظة خاصة بين أهالي القري والعزب والنجوع.