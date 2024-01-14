«صحة المنيا»: تقديم خدمات طبية لـ453 ألف مواطن في عيادات الأسنان خلال 2023

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تقديم الخدمات الطبية المتنوعة من خلال العيادات الثابتة والمتحركة في مختلف مراكز وقرى المحافظة، إلى جانب تنفيذ المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي سعيا للوصول بالخدمة الصحية والعلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا وتوفير خدمة طبية لائقة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

فتح شعبة فني صناعة أسنان بمعهد فنى صحي بالبيهو

من جانبه قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن عيادات الأسنان قدمت على مدار عام 2023 الخدمات الطبية لعدد 453 ألفا و73 حالة بعيادات الأسنان بالمستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة إلى تفعيل العمل المسائي بجميع عيادات الأسنان بالمستشفيات وبعدد 92 وحدة صحية، مع فتح شعبة فني صناعة أسنان بمعهد فني صحي بالبيهو.

ندوات تثقيفية للمترددين على عيادات الأسنان

وأوضح الدكتور مصطفى سمهان مدير إدارة طب الأسنان، أن عيادات الأسنان قدمت الخدمات الطبية لعدد 453 ألفا و73 حالة بعيادات الأسنان بالمنشآت الصحية، حيث تم تقديم علاج دوائي لعدد 333060 حالة وعلاج لثة لعدد 7595 حالة وعلاج جذور لعدد 1412 حالة وخلع أسنان لعدد 50317 حالة وحشو تجميلي لعدد 4298 حالة و2441 حالة أشعة أسنان، إلى جانب تنفيذ 2235 ندوة تثقيفية لعدد 8412 مترددا على عيادات الأسنان.