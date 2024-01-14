بعائد 20% شهادات بنك ناصر الاجتماعي 2024 لمدة 3 سنوات.. اعرف الربح الشهري

«بعائد 20% شهادات بنك ناصر الاجتماعي 2024 لمدة 3 سنوات».. تحت هذه الكلمات زف البنك بشرى سارة أمس، للمواطنين الراغبين في شراء الشهادات في إطار دوره لتعزيز الشمول المالي وتماشياً مع توجهات البنك المركزي، حسبما أعلن رسمياً، موضحاً العديد من المزايا من هذه الشهادات.

بنك ناصر الاجتماعي

بدأ اليوم بنك ناصر الاجتماعي، استقبال المواطنين الراغبين في شراء الشهادة الادخارية بعائد 20%، بعد أن أعلن الدكتور محمد عبدالفضيل، نائب رئيس مجلس إدارة البنك طرح شهادة ادخار لمدة 3 سنوات في إطار سعي البنك لأن يصبح بنك الادخار الجاذب لأكبر شريحة من العملاء لكونه بنك كل المصريين.

ووفق ما أُعلن فإن العائد يمكن أن يكون سنوياً أو شهرياً، دون تحديد حد أدنى، فعلى سبيل المثال يمكن شراء شهادة بـ 50 ألف جنيه، ويصل عائدها السنوي الـ 20% إلى 10 آلاف جنيه، كما يحق لصاحب هذه الشهادة الصرف شهرياً بقيمة 833 جنيها، أما في حالة شراء شهادة بقيمة 200 ألف جنيه، فإن العائد السنوي 40 ألف جنيه سنويا، وشهرياً 3333 جنيها.

شهادات بنك ناصر الاجتماعي

بعائد 20% لشهادات بنك ناصر الاجتماعي 2024 لمدة 3 سنوات، يمكن شراء شهادة بقيمة 300 ألف جنيه، والتي من خلالها يحصل مالكها على 60 ألف جنيه سنوياً، أما شهريًا يحصل على 5 آلاف جنيه، وبالنسبة للشهادة ذات قيمة الـ250 ألف جنيه، فإن العائد السنوي 50 ألف جنيه سنويًا، ويمكن صرفه شهريا وتصل قيمته إلى 4166 جنيها.