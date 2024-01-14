أستاذ بالأزهر: النبي حذرنا من أمرين لننعم بحياتنا

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وضح لنا كيف نتعامل مع الأكل والشرب والملبس لنستمتع في حياتنا، وهو ما جاء في الحديث النبوي الشريف: «كلُوا، واشربُوا، وتصدقُوا، والْبَسُوا في غيرِ إسرافٍ ولا مَخيلةٍ».

الإسراف أمر نسبي

وتابع أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس: «سيدنا النبي علمنا، أنه يجب علينا تجنب الإسراف وهو أمر نسبي، ممكن يكون الإسراف في بيت لا يعتبر إسراف في بيت آخر، وفق الحالة الاقتصادية».

وجوب تحري الحلال

وأوضح: «كمان سيدنا النبي حذرنا من المخيلة، وهي التكبر، يعنى بلاش التكبر في اللبس، وكمان لازم نتحرى الحلال في كل ما يدخل لنا».