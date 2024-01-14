«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» حول خطة إسرائيل للتهجير بتجويع أهالي غزة

عرض برنامج «هذا الصباح » المذاع على قناة «إكسترا نيوز» الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والذي جاء بعنوان، «خطة إسرائيل للتهجير.. تجويع أهالي غزة»، 2 مليون فلسطيني يعانون أزمة غذاء حادة.. و26% منهم استنفدوا إمداداتهم.

وأشار البرنامج إلى إلى موضوع آخر بعدد «الوطن» اليوم بعنوان، «السيسي» يوجه الحكومة بالحفاظ على القيمة التراثية لـ«القاهرة التاريخية» الرئيس: يجب تيسير حياة المواطنين وزيادة المساحات الخضراء لحماية البيئة من التلوث.

إسرائيل تواصل مسلسل الأكاذيب

وتناول عدد اليوم موضوعًا ثالثًا عن ادعاءات الاحتلال بعنوان، إسرائيل تواصل مسلسل الأكاذيب.. «تل أبيب» تزعم مسؤولية مصر عن منع دخول المساعدات إلى غزة و«هيئة الاستعلامات»: محاولة للهروب من الإدانة أمام العالم.

وموضوع آخر بعنوان إشادات دولية بدور مصر في تأمين دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين.