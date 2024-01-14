انطلاق استديو «الوطن» لمتابعة الكواليس الخاصة بكأس الأمم الأفريقية.. بث مباشر

انطلق منذ قليل استديو «الوطن»، لمتابعة كل كواليس بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يستعرض أخبار حصرية لمنتخب مصر في حضور أقوى الضيوف والمُحللين ونجوم الكرة المصرية، مع تقديم الكاتب الصحفي إيهاب الخطيب.

انطلاق كأس الأمم الأفريقية

وانطلقت النسخة رقم 34 من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار، وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا على رأسها منتخب مصر، وتعد هذه النسخة هي الثالثة على التوالي التي تٌقام بالنظام الجديد بتواجد 24 منتخبا، مُقسمة إلى 6 مجموعات، بدلاً من 16 منتخبا.

ويشارك في البطولة 24 منتخبًا وتم تقسيمها على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، أبرزها منتخب مصر، والسنغال، والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر والكاميرون، وتُختتم منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا في الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.

وبجانب منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو، تشهد المجموعة الأولى تواجد منتخبي نيجيريا وغينيا الاستوائية، فيما كانت القرعة قد أسفرت عن تواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية مع منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

ويتنافس في المجموعة الثالثة منتخبات السنغال وجامبيا والكاميرون وغينيا، وفي المجموعة الرابعة منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا والجزائر وأنجولا، فيما يتواجد في المجموعة الخامسة، كل من تونس ومالي وجنوب إفريقيا وناميبيا، وفي السادسة منتخبات المغرب وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

نظام المسابقة الإفريقية

وينص نظام المسابقة الإفريقية على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، على أن تنطلق مواجهات خروج الخاسر بداية من الدور ثمن النهائي، وحتى المباراة النهائية.

ويعد منتخب مصر أكثر منتخبات القارة السمراء حصدا للقب كأس الأمم الإفريقية برصيد 7 ألقاب كان آخرها عام 2010، ويأمل الفراعنة في تعويض إخفاق النسخة الماضية للبطولة بالكاميرون بعد خسارة المباراة النهائية أمام منتخب السنغال بضربات الترجيح، والتتويج باللقب القاري للمرة الثامنة في التاريخ.