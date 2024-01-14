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الدكتور الخشت يكلف عميدة كلية الإعلام بمهام عاجلة فور صدور القرار الجمهوري بتعيينها

كتب:

أحمد أبوضيف
08:09 م | الأحد 14 يناير 2024
الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة

الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة

هنأ الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة ثريا أحمد البدوي محمد حامد بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدًا لكلية الإعلام، متمنيًا لها المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع

ووجه الدكتور محمد الخشت، الدكتورة ثريا البدوي بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والنهوض بكل قطاعات الكلية، والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة، والحصول على الاعتماد الدولي للكلية، والمساهمة الفعالة في المبادرات الرئاسية والمساهمة في المشروعات القومية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، ضرورة العمل كفريق واحد مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الإستراتيجية «2021 - 2025» والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.