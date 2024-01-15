فوز اللاعبة نور الهدى من ذوي الهمم بالمركز الأول بكأس مصر للكاراتيه

حققت اللاعبتان نور الهدى، إعاقة فكرية المركز الأول وسما محمود، إعاقة فكرية المركز الثاني ببطولة كأس مصر للكاراتيه المقامة في طنطا، وشاركت اللاعبتان في بطولة كأس مصر ممثلتين عن مركز تدريب الإعاقة الذهنية التابع لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ضمن المشروع القومي لأطفال التوحد.

توجيهات الرئيس

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن» إن مشاركه لاعبي المشروع القومي لأطفال التوحد بمركز تدريب الإسكندرية جاءت في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بالاهتمام بصحة المواطنين وبصورة خاصة ذوي القدرات الخاصة وذوي الهمم، وإشراكهم في البطولات ودمجهم بشكل كامل في المجتمع.