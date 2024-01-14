13 منطقة تسجل درجات حرارة أقل من 10 مئوية.. قائمة المدن الأكثر برودة غدا

تشهد محافظات ومدن الجمهورية انخفاضًا في درجات الحرارة العظمى والصغرى غدًا الاثنين، وفقًا لبيانات غرف العمليات بالمحافظات التي أشارت إلى وجود 13 مدينة ومحافظة درجة الحرارة بها تسجل أقل من 10 مئوية، بينما تمثل 5 مناطق الأكثر برودة، وتسجل الحرارة بإحداها درجتين مئويتين.

قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة

بحسب توقعات غرف العمليات في محافظات الجمهورية، جاءت قائمة المدن الأكثر برودة، غدًا الاثنين، كما يلي:

- سانت كاترين: الحرارة العظمى 13 درجة والصغرى 2 مئوية.

- نخل: درجة الحرارة العظمى 17 درجة والصغرى 4 درجات مئوية.

- سيوة: العظمى 17 درجة والصغرى 5 درجات مئوية.

ـ أسيوط: درجة الحرارة العظمى 19 درجة والصغرى 5 درجات.

- المنيا: درجة الحرارة العظمي 19 أما الصغري 6 درجات مئوية.

مدن تسجل درجة حرارة أقل من 10 مئوية

كشفت البيانات الصادة عن غرف العمليات بالمحافظات، أن المدن والمحافظات، التي تنخفض بها درجة الحرارة عن 10 مئوية، هي:

- سوهاج: الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 7درجات.

- بني سويف: العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجات.

- الوادي الجديد: العظمى 21 والصغري 5ف مئوية.

- قنا: العظمى 21 والصغرى 7 درجات مئوية.

- السلوم: 16 العظمى والصغرى 9 درجات مئوية.

- أسوان: العظمى 23 والصغرى 8 درجات.

- أبو سمبل: 22 العظمى والصغرى 9 درجات.

- الأقصر: العظمى 22 والصغرى 8 درجات مئوية.