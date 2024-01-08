قائمة المدن الأكثر برودة غدا الثلاثاء.. سانت كاترين تسجل درجتين

تشهد عدة محافظات، غدًا الثلاثاء، انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة العظمى والصغرى، بينها 9 مناطق هي الأكثر برودة على مستوى محافظات الجمهورية، إذ تقل فيها درجة الحرارة الصغرى عن 10 درجات مئوية، مع وجود ظواهر أخرى مؤثرة في حالة الطقس.

قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة غدًا

وبحسب توقعات درجات الحرارة الصغرى، التي كشفها بيان غرف عمليات المحافظات، فإن قائمة المحافظات والمدن الأكثر برودة غدًا، هي:

رفح: درجة الحرارة العظمي 25 والصغرى 9 درجات مئوية.

سيوة: الحرارة العظمى 3 والصغرى 19 درجة مئوية.

سانت كاترين: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 2 درجة مئوية.

نخل: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 3 درجات مئوية.

أسيوط: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 8 درجات مئوية.

الوادي الجديد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 6 درجات مئوية.

سوهاج: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 9 درجات مئوية.

المنيا: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 7 درجات مئوية.

بني سويف: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 8 درجات مئوية.

المدن والمحافظات الأكثر حرارة غدًا

ووفقًا لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا الثلاثاء، فإن المحافظات التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة العظمى، ويكون طقسها دافئًا نهارًا، هي:

أسوان: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.

شرم الشيخ: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.

شلاتين: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

سفاجا والغردقة: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.