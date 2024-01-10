قائمة المدن الأكثر برودة اليوم.. سيوة تسجل 3 درجات مئوية

تشهد محافظات ومدن الجمهورية، انخفاضًا في درجات الحرارة، بحسب بيانات غرف عمليات المحافظات، إذ أشارت إلى انخفاض الحرارة العظمى والصغرى خلال طقس اليوم الأربعاء، وهناك 3 مناطق درجة الحرارة بها تصل إلى 3 مئوية.

المدن الأكثر برودة اليوم

ووفق توقعات غرف عمليات المحافظات، فإن قائمة المدن الأكثر برودة اليوم، جاءت كما يلي:

- سانت كاترين: العظمى 14 درجة والصغرى 3 درجات مئوية.

- نخل: العظمى 20 درجة والصغرى 3 درجات مئوية.

- سيوة: العظمى 18 درجة والصغرى 3 درجات مئوية.

ـ أسيوط: العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات مئوية.

- سوهاج: العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.

- المنيا: العظمى 18 درجة والصغرى 7 درجات مئوية.

- بني سويف: العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات مئوية.

المدن الأكثر دفئًا اليوم

الطور: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات مئوية.

شلاتين: العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة مئوية.

أسوان: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

حلايب: العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة مئوية.

أبو رماد: العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة مئوية.

سفاجا ومرسى علم: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.