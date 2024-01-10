قائمة المدن الأكثر برودة اليوم.. سيوة تسجل 3 درجات مئوية
كتب:
حمدي عبد الله
10:20 ص | الأربعاء 10 يناير 2024
طقس بارد- أرشيفية
تشهد محافظات ومدن الجمهورية، انخفاضًا في درجات الحرارة، بحسب بيانات غرف عمليات المحافظات، إذ أشارت إلى انخفاض الحرارة العظمى والصغرى خلال طقس اليوم الأربعاء، وهناك 3 مناطق درجة الحرارة بها تصل إلى 3 مئوية.
المدن الأكثر برودة اليوم
ووفق توقعات غرف عمليات المحافظات، فإن قائمة المدن الأكثر برودة اليوم، جاءت كما يلي:
- سانت كاترين: العظمى 14 درجة والصغرى 3 درجات مئوية.
- نخل: العظمى 20 درجة والصغرى 3 درجات مئوية.
- سيوة: العظمى 18 درجة والصغرى 3 درجات مئوية.
ـ أسيوط: العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات مئوية.
- سوهاج: العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.
- المنيا: العظمى 18 درجة والصغرى 7 درجات مئوية.
- بني سويف: العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات مئوية.
المدن الأكثر دفئًا اليوم
الطور: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات مئوية.
شلاتين: العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة مئوية.
أسوان: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.
حلايب: العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة مئوية.
أبو رماد: العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة مئوية.
سفاجا ومرسى علم: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.