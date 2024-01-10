رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مفاجأة لم يتوقعها احد.. ماذا فعلت الفصائل الفلسطينية بهواتف جنود الاحتلال؟

كتب:

منى السعيد
08:21 م | الأربعاء 10 يناير 2024
قوات الاحتلال - ارشيفية

قوات الاحتلال - ارشيفية

نشرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مقطع فيديو جديداً، اليوم الأربعاء، يظهر استهداف مجموعة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال غزة، لكنها هذه المرة، كشفت عن مفاجأة لم يتوقعها أحد، عن سيطرة رجال المقاومة على الأحداث في المناطق المختلفة من القطاع.

مقطع فيديو للفصائل يكشف مفأجاة لم يتوقعها أحد

وعلى الرغم من أن الفصائل الفلسطينية تنشر بشكل يومي مقاطع فيديو لعملياتها العسكرية، والاستهدافات التي تجريها على مدار اليوم، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنها للمرة الأولى، تنشر مقطع فيديو لجنود الاحتلال من داخل إحدى الدبابات في شمال قطاع غزة.

مقطع الفيديو الذي تم نشره ولم يتجاوز مدته 4 ثواني، والذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الاستماع إلى أحاديث جنود جيش الاحتلال، الذين كانوا يتحدثون بأريحية، ولا يدركون أن الفصائل الفلسطينية قامت باختراق هواتفهم المحمولة، وأنها تستمع إلى خططهم العملياتية.

كما ظهر في مقطع الفيديو أحد الجنود وهو يظهر هاتفه المحمول، وعليه خطة الاشتباك أو القتال داخل قطاع غزة، وظهر تعليق الإعلام العسكري على مقطع الفيديو، كتب فيها «استقبال معلومات على مدار الساعة».

استهداف دبابة إسرائيلية في شمال قطاع غزة

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه الفصائل الفلسطينية عن استهداف دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء توغلها في شمال قطاع غزة، واستطاع رجال المقاومة استهدافها وتفجيرها باستخدام قذائف «الياسين 105».

كما نشرت مقطع فيديو قصير يوضح خروج دخان أسود من الدبابة، التي تم تفجيرها، ولم يتم الإعلان عما إذا كانت هي نفس الدبابة، التي تم تصوير الجنود بداخلها أم لا.

اقرأ المزيد:

محلل سياسي: الفصائل الفلسطينية تستجيب للمقترحات المصرية بشأن غزة

الفصائل الفلسطينية: تدمير 42 آلية عسكرية وقتل 22 جنديا إسرائيليا من المسافة صفر

بقذائف «هاون».. الفصائل الفلسطينية تدك حشودا إسرائيلية شرق خان يونس

حقيقة احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ4 مجندات إسرائيليات: هل ظهرن بفيديو للرقص؟

الفصائل الفلسطينية تصيب فنانا إسرائيليا بجروح خطيرة في معارك غزة

تحت الأرض.. الاحتلال الإسرائيلي يكشف موقع الفصائل الفلسطينية لتصنيع الأسلحة

قصة ممثل بجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفته الفصائل الفلسطينية.. من أصل كردي
بقلم منى السعيد