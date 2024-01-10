مفاجأة لم يتوقعها احد.. ماذا فعلت الفصائل الفلسطينية بهواتف جنود الاحتلال؟

نشرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مقطع فيديو جديداً، اليوم الأربعاء، يظهر استهداف مجموعة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال غزة، لكنها هذه المرة، كشفت عن مفاجأة لم يتوقعها أحد، عن سيطرة رجال المقاومة على الأحداث في المناطق المختلفة من القطاع.

مقطع فيديو للفصائل يكشف مفأجاة لم يتوقعها أحد

وعلى الرغم من أن الفصائل الفلسطينية تنشر بشكل يومي مقاطع فيديو لعملياتها العسكرية، والاستهدافات التي تجريها على مدار اليوم، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنها للمرة الأولى، تنشر مقطع فيديو لجنود الاحتلال من داخل إحدى الدبابات في شمال قطاع غزة.

مقطع الفيديو الذي تم نشره ولم يتجاوز مدته 4 ثواني، والذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الاستماع إلى أحاديث جنود جيش الاحتلال، الذين كانوا يتحدثون بأريحية، ولا يدركون أن الفصائل الفلسطينية قامت باختراق هواتفهم المحمولة، وأنها تستمع إلى خططهم العملياتية.

كما ظهر في مقطع الفيديو أحد الجنود وهو يظهر هاتفه المحمول، وعليه خطة الاشتباك أو القتال داخل قطاع غزة، وظهر تعليق الإعلام العسكري على مقطع الفيديو، كتب فيها «استقبال معلومات على مدار الساعة».



سبق وقلت لكم هذه الحرب فيها من المفاجأت التي لم يكن يتوقعها احد

عناصر حماس تخترق كاميرا الجنود وتحديد اماكن تواجدهم . pic.twitter.com/juwHqTsJnM — ( قسامي أسد ثائر ) (@the_king679) January 10, 2024

استهداف دبابة إسرائيلية في شمال قطاع غزة

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه الفصائل الفلسطينية عن استهداف دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء توغلها في شمال قطاع غزة، واستطاع رجال المقاومة استهدافها وتفجيرها باستخدام قذائف «الياسين 105».

كما نشرت مقطع فيديو قصير يوضح خروج دخان أسود من الدبابة، التي تم تفجيرها، ولم يتم الإعلان عما إذا كانت هي نفس الدبابة، التي تم تصوير الجنود بداخلها أم لا.