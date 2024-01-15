طالب حقوق بالشرقية يصنع 13 ماكينة بتكلفة ربع المستوردة.. وريث شيخ الحدادين

يواصل الشباب المصري تحقيق إنجازات مبهرة في مختلف المجالات، رغم التحديات التي تواجههم، ولعل قصة أحمد سمير، طالب الحقوق بالشرقية، خير مثال على ذلك.

وريث شيخ الحدادين

ورث أحمد سمير، البالغ من العمر 21 عامًا، حرفة الحدادة عن جده شيخ الحدادين، ومنذ طفولته كان يتردد على ورشة جده، ويتعلم منها أساسيات المهنة.

وبعد أن تخرج في الثانوية العامة، قرر أحمد الالتحاق بكلية الهندسة، ولكن لم يحالفه الحظ في ذلك، فقرر أن يواصل ممارسة هوايته في ورشة والده، وتطويرها إلى جانب دراسته في كلية الحقوق.

طالب حقوق عاشق الصنعة

ففطن الأب إلى ميول ابنه وقرّر مساعدته وتطوير مهاراته، ويحكي الأب سمير أبولبدة لـ«الوطن»: لقيت أحمد حابب الصنعة وبيتعلم بسرعة، فمديت إيدى له وعلمته أساس الشغل وطورت فكره بتوجيهه للصناعة وإفادته بكل اللي تعلمته في الصين بمجال تصنيع المعدات الحديثة».

وتمكن «أحمد» من صناعة 13 ماكينة صناعية، منها ماكينات كانوا يستوردونها من الخارج بمبالغ تتخطى 80 ألف جنيه للماكينة الواحدة، واستطاع تصنيعها بربع التكلفة، إذ تكلفه نحو 25 ألف جنيه.

مشروعات مربحة

ويحكي أحمد عن فكرته خلال حديثه مع الوطن: «ممكن نستغل الماكينات محلية الصنع لتخصيصها لمشروعات مربحة برأسمال أقل في مجال التغليف والتعبئة ولعب الأطفال ومحلات الصاغة والدعاية وغيرها، لتحقيق مشروعات مربحة، وممكن أدرّب كمان أشخاص على الماكينات».

وحرص أحمد على تطوير ذاته بدورات تدريبية في مجال التصميم والتصنيع وكيفية مواجهة مشكلات التصنيع، التي من الممكن أن يقابلها، وهو فخور بما وصل إليه، كونه يفتح بابًا للعمل للآخرين».

يأمل أحمد أن يحقق مبيعات من الماكينات بأسعارها الاقتصادية، قائلاً: «بأحاول أستفيد وأفيد الغير، فمن الممكن شراء ماكينة الفاكيوم لصناعة لعب الأطفال بـ40 ألف جنيه، وبدء مشروع دون الحاجة إلى خبرات سوى كيفية تشغيل الماكينة، ويكون المشروع مربحًا للشباب».