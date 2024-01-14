تستعد مديرية التربية والتعليم لإطلاق امتحانات، المرحلة الإعدادية خلال أيام قليلة مع الانتهاء من تجهيز اللجان في جميع مدارس المحافظة، وإعلان جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسماعيلية 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسماعيلية 2024

وقال بيان رسمي لمديرية التربية والتعليم أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الاسماعيلية 2024 كالآتي:

الأربعاء 17 يناير امتحان اللغة العربية والخط والإملاء والخميس 18 يناير اللغة الإنجليزية والتربية الدينية والأحد 21 يناير الجبر والإحصاء، والاثنين 25 يناير امتحان العلوم والتربية الفنية والثلاثاء امتحان 26 يناير: الهندسة فيما تنتهي الامتحانات الأربعاء 27 يناير بامتحان الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

تامين لجان وكنترولات الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسماعيلية 2024

وأكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية أنه سيتم تأمين جميع لجان المحافظة والكنترولات التي يتم فيها التصحيح، من قوات الشرطة بتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: جميع اللجان يبدأ فيها التصحيح فور الانتهاء من كل مادة على حدة لبدء اعمال التجميع وإعادة الرصد فور الانتهاء من عملية التصحيح وإعلان النتائج في أسرع وقت.

اختيار للمراقبين في امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسماعيلية 2024

وقال «بحيري» إن جميع مدارس الإسماعيلية، يجرى تعقيمها وتطهيرها بشكل يومي على مدار أيام امتحانات الصف الثالث الإعدادي، للحفاظ على صحة الطلاب ومنع انتشار أي فيروسات.